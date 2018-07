Equatoriano Tenório pode estrear pelo Vasco no primeiro jogo da Taça Rio

RIO - Uma das principais contratações do Vasco para a temporada, o atacante equatoriano Carlos Tenório espera fazer sua primeira partida pelo Campeonato Carioca na quarta-feira, contra o Bonsucesso. O atleta não foi inscrito a tempo para a Taça Guanabara, mas pode jogar pela Taça Rio.

"As mudanças cabem ao treinador", disse ele, nesta segunda-feira. Segundo o equatoriano, quando acontecem derrotas, começam a ser apontados defeitos no time. "Acho que perder a final não afeta a equipe. O futebol é de homens e temos jogadores com muita experiência e trajetória. Juninho, Felipe e Eduardo Costa, por exemplo", disse.

O atacante Eder Luis, titular na conquista da Copa do Brasil em 2011, pode voltar à equipe no fim de semana, recuperado da cirurgia no pé direito. Segundo o preparador físico Rodrigo Poletto, "vai depender da resposta dele", mas a comissão técnica está confiante.