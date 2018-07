Equatorianos são registrados e podem estrear pelo Flu nesta terça

O Fluminense pode contar com pelo menos dois dos seus reforços no seu primeiro compromisso da temporada, nesta terça-feira, contra o Criciúma, pela Copa da Primeira Liga. Nesta segunda, na véspera da partida, os equatorianos Sornoza e Orejuela, ambos meio-campistas, foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID).

Apesar de a Copa da Primeira Liga não ser um campeonato oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes decidiram usar o registro da entidade para determinar quem pode ou não entrar em campo.

A tendência é que os dois reforços trazidos do Independiente del Valle, do Equador, sejam titulares da equipe do técnico Abel Braga. Da mesma forma, o treinador deve escalar o lateral-direito Lucas, ex-Palmeiras, se ele for registrado até o final da tarde.

A estreia do atual campeão Fluminense na Copa da Primeira Liga será nesta terça-feira, às 20h, em Juiz de Fora (MG). Foi também no Estádio Mario Helênio que o Flu venceu o torneio no ano passado, na final contra o Atlético-PR.

A tendência é que Abel escale o time com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Leo; Douglas, Orejuela, Sornoza e Marcos Júnior; Wellington e Henrique Dourado. Gustavo Scarpa fica fora porque vai se apresentar à seleção brasileira para o duelo de quarta-feira contra a Colômbia, no Rio. Marcos Júnior será seu substituto.