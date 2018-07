Equatorianos se dizem tranquilos para enfrentar a França

Apesar de não estar tendo o destaque individual que se esperava dele, Valencia afirmou estar contente com o desempenho de sua equipe. Atleta do Manchester United, o equatoriano enfrentará o companheiro de time Patrice Evra na próxima quarta-feira, e disse esta ciente do perigo que os franceses podem levar a sua equipe. "Estamos concentrados e vamos tentar vencer. Ainda não vimos vídeos da França, mas sabemos da qualidade de seus jogadores e temos que ter cuidado em todas as linhas do campo", revelou.

Já o zagueiro Walter Ayoví ressaltou o fato de a equipe equatoriana não ter atletas lesionados e se disse tranquilo para a decisão contra a França. "Todas as partidas são difíceis, mas espero que nossa equipe esteja bem fisicamente para o jogo", afirmou.

O lateral-direito afirmou que a união da equipe tem sido essencial para o bom futebol apresentado pelo Equador até aqui. "É fruto do trabalho dos meus companheiros. Estamos focados e vamos jogar para vencer os franceses", declarou. O Equador tem 3 pontos no Grupo E, assim como a Suíça, e está a frente do Honduras, que ainda não pontuou. A França lidera com 6 pontos.

O duelo entre Equador e França, no Maracanã, será válido pela terceira rodada do grupo. Também na quarta-feira, Suíça e Honduras se enfrentam em Manaus. Todas as equipes têm chances de classificação, apesar da grande vantagem dos franceses por terem conquistado um saldo positivo de seis gols nos dois primeiros jogos.