Equi González sofre estiramento no Fluminense

O meia argentino Equi González foi diagnosticado com um estiramento de grau um na panturrilha direita, segundo confirmou o Fluminense na manhã desta quinta-feira. Embora o departamento médico não tenha informado o tempo exato de recuperação, ele tem poucas chances de enfrentar o Botafogo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na terça-feira, Equi González sentiu um incômodo na panturrilha e deixou a atividade antes do fim. Como a dor continuou no dia seguinte, ele passou por uma ressonância magnética, que detectou o problema. O argentino já começou um tratamento fisioterápico na manhã desta quinta.

Sem a presença do meia argentino, que fica normalmente como opção para Muricy Ramalho no banco de reservas, o Fluminense busca se reabilitar no clássico de domingo. Derrotado pelo Cruzeiro no último final de semana, o time carioca perdeu a liderança do Brasileirão para o próprio adversário mineiro - está dois pontos atrás.