Equilíbrio e amizade ditam parceria de Carille e comissão técnica no Corinthians

Fábio Carille surpreendeu muita gente no ano passado, deixando de ser auxiliar e interino para se tornar técnico do Corinthians. Em seu primeiro ano, ele teve aproveitamento espetacular, conquistando o Paulista e o Brasileiro. O sucesso, grande e imediato, no entanto, foi construído em alicerce firme, numa comissão formada por Cuca e Walmir Cruz.

Leandro da Silva, o Cuca, é seu auxiliar técnico e Walmir Cruz, o preparador físico. Ambos foram contratados pelo próprio Carille para compor sua comissão pessoal. Ou seja, se ele deixar o Corinthians, os assessores vão junto. Ainda trabalham no dia a dia com o técnico, Osmar Loss e Fabinho (ambos auxiliares), entre outros. Mas estes foram contratados pelo clube para a comissão técnica.

Por isso, confiança e companheirismo são fundamentais para o sucesso do trio. “Uma das maiores virtudes do Fábio é ouvir a comissão em todas as decisões. Desde reforços, até mudanças no time e treinos. Nunca somos pegos de surpresa e, várias vezes, um convence o outro sobre determinadas coisas”, explicou Cuca, de 43 anos. “Mas a palavra final é dele.”

Tanto Cuca quanto Walmir garantem ter temperamento parecido com o de Carille. Assim, o trio raramente discute e, mesmo quando surgem opiniões distintas, conseguem se entender sem ressentimentos.

Como a comissão é formada por outros membros, não existe predileção do treinador por seus auxiliares. Porém, é inevitável que Cuca e Walmir sejam os mais próximos. “Temos uma equipe forte e de muita integração de todos. O mais importante é que não há inveja e ninguém no grupo tenta derrubar o outro”, comenta Walmir Cruz, o mais experiente dos três amigos. “Eu sou mais rodado e às vezes isso ajuda, pois o futebol é muito repetitivo e a gente consegue falar o que vai ou não vai acontecer em campo”, diz.

Os três também são amigos fora do CT. Algumas vezes, eles saem para jantar e suas famílias são próximas. O relacionamento de Walmir e Carille começou em 2009, quando o preparador trabalhou no Corinthians e o atual treinador era auxiliar de Mano Menezes. “Ele sempre me falou que, se tivesse oportunidade, me traria de volta. Deu certo”, comemorou Walmir.

Como Cuca é auxiliar de Carille, seria lógico imaginá-lo como um técnico no futuro, certo? Errado. “Já tive oportunidade de ser treinador, mas não me vejo mais no cargo nem penso em assumir o Corinthians no futuro. Isso eu deixo para o Osmar”, brincou, lembrando do outro auxiliar de Carille.