EQUILÍBRIO MARCA O CONFRONTO ENTRE BRASIL E ARGENTINA

Equilíbrio em 100 anos de história dá o tom de um dos maiores clássicos do futebol mundial. O fato também ajuda a aumentar o rivalidade entre Brasil e Argentina. No próximo sábado, as seleções ficarão frente a frente pela 100.ª vez para escrever mais um capítulo da partida centenária. Dos 99 jogos, disputados entre 1914 e 2012, a seleção brasileira venceu 38, contra 36 da equipe argentina - 25 partidas terminaram empatadas.

Nos confrontos oficiais, válidos por Copa do Mundo, Copa América e Copa das Confederações, os argentinos levam a melhor. Em 37 partidas, a seleção bicampeã mundial superou o rival em 16 oportunidades, com quatro vitórias de vantagem sobre o Brasil (as equipes empataram nove vezes).

Nas últimas décadas, entretanto, o Brasil consegue tirar a diferença. Nos primeiros 50 anos do confronto, a Argentina chegou à vitória 13 vezes, contra apenas duas da seleção brasileira. Na segunda metade da história, o Brasil deu o troco ao vencer nove jogos, contra três do rival.

A seleção argentina atravessa outra série negativa. A equipe não bate o time brasileiro em jogos oficiais há 23 anos, desde 1991, quando fez 3 a 2 na Copa América disputada no Chile. Desde então, o Brasil venceu três partidas, com dois empates. De quebra, derrotou o rival nas finais do torneio sul-americano de 2004 e 2007, no Peru e na Venezuela, respectivamente, além de conquistar a Copa das Confederações em 2005 depois de derrotar os argentinos por 4 a 1 na decisão.

A Copa América é a grande arma argentina para ainda manter-se à frente do Brasil no retrospecto geral. Foi durante oito partidas da competição que o Brasil enfrentou o maior jejum de vitórias sobre a Argentina - no total, oito jogos, entre 1922 e 1956. Já os argentinos ficaram 20 anos sem bater a seleção pentacampeão mundial (entre 1963 e 1983).

Nas Eliminatórias, o equilíbrio persiste. No torneio qualificatório para as Copas de 2002 e 2006, por exemplo, cada seleção venceu uma vez em casa. Já na corrida por uma vaga no Mundial da África do Sul, o Brasil empatou sem gols no Mineirão e fez 3 a 1 na Argentina em Rosario.

RELEMBRE DEZ CONFRONTOS

Copa do Mundo 1982

Na segunda fase do Mundial da Espanha, o Brasil mostrou força e futebol refinado para bater os rivais por 3 a 1. Zico, Serginho e Júnior marcaram os gols brasileiros no Sarriá. Ramón Díaz descontou. O resultado praticamente eliminou a Argentina da Copa.

Copa América 2004

Os argentinos venciam por 2 a 1 e asseguravam o título continental até Adriano empatar aos 47 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, o time de Carlos Alberto Parreira venceu por 5 a 4. D'Alessandro errou a única cobrança da série.

Copa América 1989

O Brasil largou bem no quadrangular que definiu o campeão sul-americano de 1989 ao fazer 2 a 0 com Bebeto e Romário, no Maracanã lotado. O título, que não era conquistado pela seleção desde 1949, foi assegurado contra o Uruguai, depois de quatro dias.

Copa das Confederações 2005

Na decisão, a seleção despachou os rivais após um 4 a 1 incontestável. Adriano, carrasco argentino, fez dois gols. Kaká e Ronaldinho Gaúcho também marcaram em Frankfurt.

Eliminatórias da Copa 2002

Jogo nervoso, importante na caminhada do Brasil rumo à Copa 2002. Com bom futebol, o Brasil bateu a Argentina por 3 a 1. Alex abriu o placar de cabeça e Vampeta, com dois gols, completou o placar.

Copa América 1993

Brasil e Argentina se encontraram nas quartas de final da Copa América de 1993, no Equador. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, a vaga na semifinal foi disputada nos pênaltis. Boiadeiro errou a única cobrança - o chute foi defendido por Goycochea - e a seleção brasileira acabou eliminada.

Copa do Mundo 1990

Mesmo melhor em campo e com mais chances de gol, o Brasil acabou eliminado pela Argentina do Mundial da Itália, logo nas oitavas de final. O gol da vitória foi marcado por Cannigia, após jogada individual de Maradona no meio-campo.

Amistoso 1998

A Argentina foi ao Maracanã enfrentar o Brasil no último jogo da seleção no País antes da Copa da França. Claudio López balançou a rede no final da partida e deu a vitória ao time azul e branco.

Amistoso 2012

Segundo confronto direto entre Messi e Neymar com a camisa das suas seleções. E o argentino desequilibrou ao marcar três vezes na vitória por 4 a 3 nos Estados Unidos.

Copa América 1983

A Argentina voltou a derrotar o Brasil em jogos oficiais depois de 20 anos. O fato deu-se na primeira fase da Copa América de 1983. Em casa, o time fez 1 a 0, gol de Ricardo Gareca. ex-técnico do Palmeiras.