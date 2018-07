Equilibristas

O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Resta saber se a causa é a força ou a fraqueza dos participantes. De fato há um grande número de equipes candidatas ao título. Diria até que todas são, ao mesmo tempo, candidatas ao título e ao rebaixamento. Quem hoje, em sã consciência, seria capaz de dizer quem estará no topo e quem vai cair neste Brasileiro?

Corintianos podem se ofender, mas seu time não difere nem um pouco de outros que estão lá atrás. O que dizer do Vasco, por exemplo? Era tido como candidato maior à queda mais uma vez. Não é isso que está acontecendo. O Vasco não parece diferente da maioria e não arriscaria predizer o que vai acontecer com ele.

Por outro lado, times dados como grandes favoritos até agora patinam e patinam feio. Exemplos: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG. Não se diga que outras disputas interferem nas suas campanhas. Isso seria uma desculpa das mais esfarrapadas na medida em que sabiam o que iriam encontrar e ainda assim não se prepararam ou se prepararam de modo equivocado.

O equilíbrio entre as equipes é consequência de uma mediocridade distribuída com surpreendente igualdade. Qual é o verdadeiramente grande jogador, atuando em qualquer equipe brasileira no momento? Não vejo nenhum.

No ano passado o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro até com certa folga no final exatamente porque tinha um único craque na equipe. Era Gabriel Jesus o diferente, como podem constatar até os adversários do Palmeiras quando o vêm atuar na seleção brasileira. Esse jogador tinha completado talvez um ano no time de cima, talvez nem isso, quando foi mandado para a Inglaterra sem um gesto de reação por parte do clube. Ao contrário.

Lembro de sua patética despedida no fim do jogo contra a Chapecoense na última rodada do campeonato, quando, aos prantos, se despedia da torcida no campo, pedindo a todos que não se esquecessem dele.

A impressão era a de um veterano que depois de atuar na equipe por longos anos, depois, finalmente, de uma carreira gloriosa, ia cuidar da sua vida.

Na verdade era um garoto mal saído da base. Pois bem, hoje o Palmeiras não tem outro Gabriel Jesus e se tornou uma equipe como as outras, sem um craque para meter medo. O Palmeiras pode até ganhar o torneio. No equilíbrio atual de forças qualquer coisa é possível. Como ele, as outras equipes não têm mais nada a oferecer. O que esperar do São Paulo, Cruzeiro, e mesmo do Grêmio? Tudo e nada.

A abertura da próxima janela de transferência está para ocorrer. Algumas equipes podem ficar mais fracas e talvez continuar recorrendo ao mercado latino americano e dele importar mais jogadores. Hoje no Brasil não há um só clube que não tenha estrangeiros. É preciso apenas lembrar que os realmente bons, nos países da América do Sul, vão para a Europa, não para o Brasil. Para o Brasil vêm os que não deram certo na Europa ou veteranos que vêm faturar um último troquinho no nosso mercado. Não há nenhum Gabriel Jesus disponível na América do Sul, disso estou certo. Mas não custa tentar, jogar na sorte, e ver o que acontece.

Há pouco atribuía-se a ascensão de certos times aos técnicos que despontavam por aí. Despontaram alguns. Hoje, porém, já estamos vendo que a causa da ascensão era mais o declínio das outras equipes do que as improváveis qualidades excepcionais de treinadores novatos. Insisto, há uma mediocridade geral que permite a um time subir ou descer sem causa aparente, todos com o auxilio dos mesmos jogadores medianos. Peço a todos que olhem Preta, Chapecoense, Bahia, Sport Recife. São piores, iguais ou melhores do que Botafogo, Flu, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atléticos, etc ?