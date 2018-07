Equipe britânica de futebol leiloa livro de regras datado de 1857

A diretoria do Sheffield FC, considerado pela Federação Inglesa como o clube de futebol mais antigo do mundo, resolveu vender em leilão um livro de regras do esporte feito há mais de 150 anos.

O documento, escrito a mão e datado de 1857, pode chegar a arrecadar mais de um milhão de libras (cerca de R$ 2,5 mi) durante o leilão a ser realizado na famosa casa britânica Sotheby's. Gabriel Heaton, especialista em manuscritos da Sotheby's, explicou ao repórter Andy Swiss, da BBC, que o documento com as regras começa com o pontapé inicial e continua com os chutes a gol e as demais jogadas.

Heaton diz ainda que este livro conta a história do nascimento do futebol. "Para qualquer um interessado no esporte e em sua história, não há nenhum outro objeto como este no mercado."

"Este é o primeiro time de futebol e se pode ver no livro origens e tantos aspectos modernos do esporte antecipados bem aqui", diz o especialista.

Além do livro de regras escrito a mão, o Sheffield também vai leiloar um livro de regras impressas, de 1859. Neste livro estão algumas preciosidades, como a lista do que cada jogador deve trazer para o clube. Segundo o documento, cada um deve trazer um boné de flanela vermelho e um azul escuro. Cada cor deve ser usada por cada time disputando o jogo

Mais de 150 anos depois, o Sheffield FC quer usar o dinheiro do leilão para expandir o estádio, ainda pequeno.

