Equipe de Felipão conquista vaga na final da Copa da China

Pela semifinal da Copa da China, o Guangzhou Evergrande, do técnico Luiz Felipe Scolari, conquistou vaga para a final ao vencer o Guangzhou R&F por 3 a 1, nesta quarta-feira. Os gols do time foram todos marcados por brasileiros. Paulinho abriu a contagem na etapa inicial e viu Ricardo Goulart e Alan ampliarem no segundo tempo. O gol de honra do R&F foi marcado no fim do duelo.

Felipão elogiou seus jogadores e ressaltou os objetivos do time e dele próprio na temporada. "Foi uma vitória incontestável. Jogamos muito bem e o Paulinho comandou a vitória. Tivemos chances de marcar mais dois ou três gols. Vamos em busca da Tríplice Coroa aqui na China", afirmou o treinador que, no início do ano, conquistou a Supercopa da China contra o Jiangsu, mesmo adversário da nova decisão.

Já na disputa da Liga Chinesa, o Guangzhou Evergrande lidera a disputa com seis pontos de vantagem para o próprio Jiangsu, segundo colocado. Em um ano e meio no comando do clube, Luiz Felipe Scolari ainda levantou outras duas taças: a da Liga Chinesa e Liga Asiática. Dos treinadores brasileiros badalados que foram para o futebol chinês, dois pesos pesados já retornaram. São eles, Vanderlei Luxemburgo e Mano Manezes.