Equipe de Keno no Egito anuncia a contratação do técnico Alberto Valentim

O técnico Alberto Valentim definiu o seu futuro. O treinador, que deixou o Botafogo na última semana, foi anunciado pelo Al Ahram Pyramides FC, clube do Egito de propriedade de Turki Al-Sheikh, ministro dos Esportes da Arábia Saudita, responsável pelas negociações do futebol no país.

O clube organizou uma entrevista coletiva de imprensa nesta quinta-feira para mostrar os projetos para a próxima temporada e apresentar o novo técnico, além de outros reforços.

Alberto Valentim toma caminho diferente do que o Botafogo havia anunciado. Segundo o clube carioca, que contratou Marcos Paquetá para substituí-lo, o treinador havia aceitado uma proposta de um clube do futebol da Arábia Saudita, que pagaria a sua multa rescisória.

O técnico terá brasileiros no elenco do seu novo clube. O atacante Keno, que já foi atleta de Alberto Valentim no Palmeiras, e Ribamar, ex-Atlético Paranaense, foram contratados recentemente pelo clube egípcio, que antes de ser comprado por Turki Al-Sheikh se chamava Assiouty Sport Club.

Keno, aliás, foi anunciado pela imprensa do país africano como a contratação mais cara do futebol local. O atacante foi negociado por 10 milhões de dólares (R$ 37,8 milhões). O clube também trouxe o zagueiro sírio Omar Midani e o atacante Mohamed Farouk.

Ainda sob a alcunha de Al Assiouty, na temporada passada, o time terminou na nona colocação do Campeonato Egípcio e chegou até a semifinal da Copa do Egito, fase em que foi eliminado nos pênaltis pelo Smouha.