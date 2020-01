Equipe do ‘Estado’ analisa chances de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos

Especialistas do Estado projetam o que esperar da participação de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, os quatro principais clubes do futebol paulista, na disputa do Paulistão.

‘Novo’ Corinthians exige paciência da Fiel

O torcedor verá um Corinthians diferente em relação ao time que venceu as últimas três edições do Estadual. Com Tiago Nunes, a diretoria aposta em um jogo mais ofensivo. Não chega a ser uma novidade na história do Corinthians, mas é uma ruptura em comparação à última década que pode demorar para dar resultados.

Raphael Ramos, editor assistente de Esportes

Palmeiras mais agudo, rápido e intenso

Não ganhar nada em 2019, demitir seu diretor de futebol e trocar de técnico duas vezes seguidamente foram indicações de que o Palmeiras precisa mudar. Luxemburgo chegou pelos trabalhos do passado, fora e dentro do próprio clube. O time será mais rápido, agudo e intenso nos 90 minutos.

Robson Morelli, editor de Esportes

Pressionado, São Paulo precisa ser campeão

A base do São Paulo foi mantida e a aposta é que, com mais tempo para trabalhar, o técnico Fernando Diniz possa fazer o time ter sucesso em 2020. Ele precisa de um título expressivo para se firmar na carreira, assim como o clube necessita de um troféu para sair do jejum que vem desde a conquista da Copa Sul-Americana em 2012.

Paulo Favero, repórter do Estado

Desafio de Jesualdo é manter nível do Santos

O Paulistão será uma prova de fogo para o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira. Ele terá dois fantasmas a atormentá-lo: Jorge Sampaoli, pelo bom trabalho em 2019, e o patrício Jorge Jesus. De Jesualdo, será cobrado sucesso semelhante. O problema é que o Santos tem elenco limitado. O português tem tarefa árdua pela frente.

Almir Leite, editor assistente de Esportes