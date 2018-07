Equipe do Palmeiras usa experiência de Edinho na Copa Sul-Americana

SUCRE - O volante Edinho é o único jogador do time do Palmeiras que já tem um título da Copa Sul-Americana no currículo. Campeão em 2008 pelo Inter, ele usa sua experiência na competição para ajudar os palmeirenses a vencerem a edição deste ano.

Veja também:

Altitude não preocupa o Palmeiras, diz Marcos Assunção

"Uma coisa que aprendemos foi conseguir um bom resultado fora de casa para poder facilitar o jogo de volta. Agora aumentou a dificuldade em relação a 2008, mas o Palmeiras, com o plantel que tem, está firme e forte para tentar conquistar o titulo", disse Edinho, lembrando que a Sul-Americana passou a dar neste ano uma vaga para a Libertadores, o que aumentou a sua dificuldade.

Com essa experiência de Edinho, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Universitário Sucre, na quinta-feira, na Bolívia, pelas oitavas de final da Sul-Americana. "Será um jogo difícil. Tem um pouco de altitude aqui, o que atrapalha, e a equipe deles não perdeu em casa ainda. Então temos de fazer um jogo bem estudado para obter um bom resultado e, no Brasil, conseguirmos avançar de fase", explicou o volante.