Equipes da Alemanha criam fundo de R$ 110 milhões para ajudar clubes em crise

Borussia Dortmund, Bayern de Munique, RB Leipzig e Bayer Leverkusen se juntaram e anunciaram nesta quinta-feira a criação de um fundo solidário de 20 milhões de euros (R$ 110 milhões), com o intuito de ajudar clubes alemães, das duas primeiras divisões, a enfrentarem possíveis crises derivadas da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

