Equipes das Américas dominaram a fase de grupos da Copa 2014

A primeira fase da Copa do Mundo foi uma verdadeira festa das Américas. Das dez seleções representantes do continente, oito avançaram ao mata-mata e apenas Equador e Honduras voltaram para casa mais cedo. Equipes como Chile e Costa Rica surpreenderam gigantes europeus com bom futebol e vitórias históricas.

Nos grupos A e D, só deu América Latina. Brasil e México conquistaram a classificação para as oitavas com a mesma campanha: duas vitórias sobre Camarões e Croácia e um empate entre eles – em boa atuação do goleiro Ochoa, que evitou o gol brasileiro em vários lances. Já o grupo da morte teve um desfecho pouco provável. A Costa Rica, a zebra da chave, não perdeu e conseguiu a classificação como líder. A segunda posição ficou com o Uruguai.

Mesmo em uma chave fácil, a Colômbia fez história. Ganhou três vezes, somou nove pontos e ganhou fôlego para fazer a melhor campanha em Copas. Junto com os Cafeteiros, como a equipe é conhecida, a Grécia também se classificou. Outro sul-americano a chamar a atenção foi o Chile, que eliminou a Espanha ao ganhar o confronto direito e só perder o primeiro lugar do grupo para a Holanda, de Robben.

Já Argentina não teve muito trabalho para conseguir três vitórias contra adversários bem mais fracos, como Bósnia, Irã e Nigéria. Na disputa pela segunda vaga restante, pesou a favor da Nigéria a maior experiência em competições.

No equilibrado grupo G, os Estados Unidos surpreenderam Portugal e garantiram a segunda vaga. Na liderança, avançaram sem problemas os alemães.

Na chave em que os europeus se deram melhor sobre os sul-americanos foi o grupo E. Mesmo sem ser cabeça de chave, a França passeou para se classificar em primeiro lugar, acompanhada pela Suíça.

Já na única chave sem a presença de times das Américas, o grupo H, a surpresa foi a africana. A Argélia se classificou para a segunda fase pela primeira vez, enquanto a candidata a ser uma das sensações da Copa, a Bélgica, confirmou o favoritismo e passou sem grandes dificuldades pelos três adversários.