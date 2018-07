Equipes do interior paulista lembram ligações com vítimas da tragédia

Equipes de futebol do interior de São Paulo divulgaram mensagens de luto e pesar e lembraram as ligações de seus clubes com as vítimas da tragédia com a Chapecoense. O Ituano, de Itu, postou homenagem à equipe de Santa Catarina e lembrou que o lateral-esquerdo Dener, um dos jogadores que estavam no avião acidentado, integrou a equipe campeã paulista em 2014.

Em Lins, a equipe do Linense lamentou a tragédia e lembrou que um dos sobreviventes, o goleiro Jackson Follman, jogou no Linense no ano passado. O gerente de futebol Fausto Momente disse que ainda tinha contato com Jackson e havia sondado a possibilidade de retornar para a equipe do interior paulista, mas o goleiro já renovara seu vínculo com a Chapecoense.

A direção do Rio Preto também divulgou nota lamentando a tragédia e lembrando jogadores que passaram pelo clube. "Duas das vítimas, o volante Sérgio Manoel e o 'mordomo' Anderson Lucas Cocada, prestaram excelentes serviços no Jacaré (apelido do Rio Preto). Sérgio Manoel foi revelado pelo clube em 2011 e Cocada trabalhou na rouparia do Rio Preto, em 2005 e 2006. A direção do Rio Preto decreta luto oficial por três dias", informa a nota do clube.

O Mirassol também divulgou nota lamentando a morte do volante Sérgio Manoel, que jogou pela equipe do interior paulista. "Sérgio Manoel defendeu o Leão da Araraquarense entre os anos de 2011 e 2012." De acordo com o presidente do Mirassol, Edson Ermenegildo, o jogador tinha contrato com o clube paulista até o fim de 2018 e estava emprestado para a Chapecoense. "O contrato de empréstimo venceria no fim da temporada. É com tristeza que recebemos essa notícia, é lamentável, todos no clube gostamos muito dele."

Em Clementina, a prefeitura decretou luto pela morte do lateral-direito Mateus Lucena dos Santos, de 22 anos, conhecido como 'Caramelo', que é natural da cidade paulista.

O craque Falcão, da equipe do Sorocaba Futsal, publicou mensagem em sua página no Instagram com o símbolo da Chapecoense e a legenda: "Que tristeza". A diretoria do São Bento, de Sorocaba, divulgou nota lamentando a "triste notícia" e lembrando que as duas equipes tiveram uma trajetória de recuperação nos últimos anos. "Os dois clubes passaram momentos difíceis e deram a volta por cima", disse o dirigente do São Bento, Márcio Dias.

Em Jundiaí, o repórter Luiz Antonio de Oliveira lembrou a passagem de Caio Júnior, técnico da Chapecoense e uma das vítimas da tragédia pela equipe do Paulista, em 1998. "Eu tive o privilégio de ser o primeiro repórter a entrevistá-lo nos corredores de acesso ao gramado do Estádio Jayme Cintra. No primeiro contato deu para perceber a qualidade dele como pessoa, a humildade e o respeito dele, não só pelos atletas e companheiros, mas pela imprensa."