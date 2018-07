'Era o melhor ano da história do time', diz jogador do Chapecoense que não viajou

SÃO PAULO - O lateral direito do Chapecoense Cláudio Winck não embarcou com o time para a Colômbia e lamentou a tragédia que vitimou seus colegas de time. Ele diz que o time vivia o melhor momento de sua trajetória. "O clima era o melhor possível, a gente estava muito feliz, muito unido e indo para uma final, que nunca tinha disputado. O clima era fantástico e de repente acontece uma tragédia dessas", disse ele, em entrevista à Rádio Estadão.

Ele está no estádio de Chapecó com torcedores, familiares e amigos dos jogadores. "A cidade tem uma ligação enorme com o time. Era o melhor ano da história do time, que estava crescendo muito, tendo uma ascensão muito grande", disse.

Winck ficou sabendo do acidente por meio de um amigo, que o ligou no início da manhã para saber onde ele estava. "Fiquei muito assustado. Falei que não tinha viajado e vim para o estádio. Tem gente desde 5h30 aqui".

Mário Sérgio. O comentarista esportivo e ex-jogador Paulo Roberto Falcão, de 63 anos, elogiou o comentarista Mario Sérgio, morto no acidente de avião com ao menos 70 pessoas em Medellín, na Colômbia. "Jogador de maior qualidade técnica que eu coheci e figura agradável de se conhecer. Tive o prazer e a felicidade de conviver com ele", disse.

Ele disse que o acidente vai servir de "motivação" ainda maior para o time. Ele destacou que acredita que os clubes deverão oferecer algum tipo de apoio ao Chapecoense. "Certamente os clubes ajudarão num momento tão difícil. Mas o importante é a solidariedade, carinho e apoio aos amigos e parentes que ficam", disse.