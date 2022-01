'Era Zé Ricardo' começa com vitória do Vasco por 4 a 2 em Volta Redonda

A 'nova era de Zé Ricardo' no comando do Vasco, com Nenê, Gabriel Pec, Bruno Nazário e Raniel em campo, começou com o pé direito. Na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela rodada de estreia da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca -, o time cruzmaltino visitou e venceu o Volta Redonda, por 4 a 2, em pleno estádio Raulino de Oliveira.

Apesar do objetivo maior de 2022 ser o acesso para a elite do Brasileirão, o Vasco tenta sair da fila no Estadual, já que não ergue o troféu do Carioca desde 2016.

O Vasco começou em ritmo lento e viu o Volta Redonda assustar nos primeiros minutos, mas depois de um contra-ataque rápido abriu o placar aos nove minutos. Weverton invadiu a área e tocou para Gabriel Pec, que de curva completou para o gol. Depois disso, ganhou mais espaço e passou a controlar a partida.

Prova disso é que aos 31 minutos, Raniel ampliou o placar. Bruno Nazário cruzou na medida para o atacante, que subiu mais que os zagueiros e cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro adversário. Dez minutos depois, Nenê ainda deixou a sua marca após um cruzamento de Gabriel Pec. Já no apagar das luzes do primeiro tempo, Pedrinho de pênalti descontou para o Volta Redonda.

Na volta do intervalo, o Vasco aproveitou para fazer o quarto gol e praticamente decretar a vitória logo no primeiro minuto de segundo tempo. Juninho cobrou escanteio curto, tabelou com Nenê e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

Apesar do resultado negativo, o Volta Redonda não abaixou a cabeça e conseguiu descontar. Aos 16 minutos, Pedrinho chutou de fora da área e Thiago Rodrigues fez um verdadeiro milagre, mas no rebote, a bola sobrou para Dilsinho, que cabeceou cruzado para o fundo das redes. A partir daí, o ritmo do jogou caiu um pouco e apesar das duas equipes tendo seguido pressionando, o duelo terminou mesmo em 4 a 2 para o Vasco.

Os times voltam a campo no próximo sábado. Às 18h, o Volta Redonda recebe o Flamengo, mais uma vez no estádio Raulino de Oliveira. Um pouco mais tarde, às 21h, o Vasco encara o Boavista, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 2 X 4 VASCO

VOLTA REDONDA - Vinícius; Iury (Pedro Thomaz), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz (Júlio Amorim), Caio Victor (Hugo Cabral) e Tinga; Pedrinho (Natan), Lelê (Mattos) e MV. Técnico: Neto Colucci.

VASCO - Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Riquelme), Juninho, Gabriel Pec (Laranjeira), Nenê e Bruno Nazário (Figueiredo); Raniel (Isaque). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Gabriel Pec, aos 9, Raniel, aos 31, Nenê, aos 41 e Pedrinho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Juninho, a 1 e Dilsinho, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Davison, Dilsinho, Tinga e Pedrinho (Volta Redonda). Thiago Rodrigues, Juninho e Bruno Nazário (Vasco).

PÚBLICO - 2.528 torcedores.

RENDA - R$ 84.700,00.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).