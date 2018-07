Erazo diz que desejo pessoal foi decisivo para acerto com o Grêmio

Novo reforço do Grêmio, o zagueiro Frickson Erazo foi apresentado nesta terça-feira em Gramado, onde a equipe realiza a sua pré-temporada. E ele destacou que o seu desejo de acertar com o clube gaúcho foi fundamental para que a transferência acabasse sendo concretizada.

"Não foi uma negociação fácil, mas sempre quis jogar aqui no Grêmio, uma equipe grande, com muito reconhecimento mundial, agora tenho que retribuir no campo", declarou o zagueiro equatoriano, que no seu país é conhecido pelo apelido "El Elegante" e vestirá a camisa de número 33 do Grêmio.

O diretor executivo do clube gaúcho, Rui Costa, também ressaltou que não foi fácil fechar o empréstimo de um ano e garantiu que Erazo teve participação importante no acerto. "O que foi decisivo para o a vida dele, foi a vontade de vestir a camisa do Grêmio. O Erazo, quando a situação ficou mais delicada, ele se esforçou ainda mais para jogar aqui", afirmou o dirigente, que esteve presente na apresentação do zagueiro, assim como o presidente do Grêmio, Romildo Bozan.

Após vestir a camisa do Grêmio pela primeira vez, Erazo agora iniciará trabalhos de condicionamento com os preparadores físicos do clube. Quando estiver em forma, então, o equatoriano será liberado para treinar ao lado dos seus companheiros de Grêmio, comandados pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

O reforço gremista já disputou 37 partidas pela seleção do Equador, incluindo a Copa América de 2011 e a Copa do Mundo de 2014. Erazo, de 26 anos, se profissionalizou no El Nacional e depois também atuou no Barcelona de Guayaquil no futebol equatoriano, sendo campeão nacional em 2012. No ano passado, se transferiu para o Flamengo, mas não teve sucesso no clube, embora tenha faturado o título do Campeonato Carioca.

A chegada de Erazo ajuda o Grêmio a compensar as perdas dos zagueiros Bressan, que foi para o Flamengo, e Werley, que se transferiu para o Santos. Além de Erazo, o técnico Luiz Felipe Scolari também conta com os zagueiros Gabriel, Gabriel Silva, Geromel, Lucas Costa, Rhodolfo e Saimon.

Para a temporada 2015, o Grêmio também se reforçou com o meia Douglas, ex-Vasco, o volante Marcelo Oliveira, ex-Palmeiras, e o lateral-direito Rafael Galhardo, ex-Santos.