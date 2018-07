Erazo é liberado, não joga última rodada, mas Grêmio ainda tenta renovar O zagueiro Erazo pode ter feito, diante do Atlético-MG, a sua última partida com a camisa do Grêmio. O defensor voltou a sentir dores na planta do pé esquerdo, sintoma da fascite plantar que o incomodou ao longo da temporada, e não enfrenta o Joinville, domingo, em Santa Catarina.