Erazo garante estar pronto para estrear pelo Vasco nesta quinta

Um dos últimos reforços a chegar ao Vasco para esta temporada, o zagueiro Erazo garantiu nesta quarta-feira que está pronto para estrear pelo time carioca nesta quinta, logo na primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Vasco enfrentará o Bangu, em São Januário, às 19h30.

+ Justiça determina que Eurico Miranda divida poder no Vasco

+ Wagner projeta protagonismo e ano livre de lesões no Vasco

"Eu tô pronto. Já estava fazendo pré-temporada no Estados Unidos e agora, graças a Deus, consegui chegar aqui para me juntar aos meus companheiros. Estou fazendo trabalhos físicos e espero poder fazer atividades com bola o quanto antes para ficar na mesma condição do grupo, que vem trabalhando junto desde o início do mês", declarou o equatoriano.

Erazo está em boa forma física porque fazia pré-temporada com o Atlético Mineiro, com quem ainda tem vínculo - chegou ao clube carioca por empréstimo até o fim do ano. Ele chegou a viajar com parte da delegação atleticana para disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos. Mas voltou mais cedo, justamente para acertar com o Vasco.

"Fui muito bem recebido. É uma felicidade enorme poder representar o Vasco, um time que sempre teve sucesso no futebol brasileiro. Agora, tenho a responsabilidade de entrar em campo e poder representar toda essa torcida maravilhosa", disse o defensor, nesta quarta.

"Sou um cara muito alegre, gosto de falar com todo mundo. É essa alegria que quero transmitir em campo, não só ficar falando fora dele. Tomara que desde meu primeiro jogo eu possa encontrar harmonia em campo para fazer uma grande temporada", afirmou.