Erazo se reapresenta com dores no joelho e vira dúvida no Atlético-MG

Desfalque de última hora diante do Internacional no último domingo, o zagueiro Erazo continua preocupando o Atlético-MG. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após a vitória no Independência, o jogador não treinou ao lado dos companheiros e se tornou dúvida para as próximas partidas.

Erazo sentiu dores no joelho direito horas antes do confronto do último domingo e precisou ser cortado da lista de relacionados. Titular da zaga, o jogador vem sofrendo com uma série de problemas físicos nos últimos meses, e nesta segunda apenas realizou trabalho de fisioterapia.

Sem ele, e diante das apresentações ruins de Ronaldo e Edcarlos, Gabriel ganhou espaço no elenco, foi titular contra o Inter e pode ser mantido na equipe. Formado nas categorias de base, o zagueiro de 21 anos celebrou a oportunidade, mas fez questão de desejar rápida recuperação a Erazo.

"Fico feliz com a oportunidade que estou tendo, mas sei que o titular é o Erazo, jogador de seleção. Estou à disposição. Se precisar de mim, ele (Marcelo) pode contar comigo, e com os outros também. A zaga vai estar bem servida. Mas a gente fica triste pela possível lesão do Erazo, quero que ele volte logo", comentou o jogador.

Nesta segunda, Erazo se juntou ao meia Maicosuel (pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda), o lateral-direito Marcos Rocha (lesão muscular na coxa direita) e o atacante Carlos (cirurgia no pé esquerdo), que também fizeram trabalho na fisioterapia. O atacante Luan, em fase final de recuperação de um problema muscular, correu no gramado e se aproximou do retorno.