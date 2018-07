Erazo volta da seleção equatoriana e é novidade em treino do Grêmio O zagueiro Erazo foi a principal novidade do treino dos reservas do Grêmio, nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. O defensor estava a serviço da seleção do Equador e ganhou um dia de folga para resolver assuntos pessoais em Quito após participar do jogo diante da Bolívia pelas Eliminatórias.