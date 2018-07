Eric Cantona elege Javier Pastore como melhor do mundo

Desde a época de jogador, Eric Cantona ficou conhecido por suas atitudes e opiniões polêmicas. Após se aposentar, o francês tomou novos rumos, chegou até a ser ator, mas não perdeu esta característica. Ao opinar sobre o melhor jogador do mundo na atualidade, ele fugiu dos sempre citados Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, esqueceu outros possíveis nomes, como Ibrahimovic, Neymar, Schweinsteiger, Neuer ou Suárez, e apontou Javier Pastore como seu favorito.

"O melhor jogador do mundo é o Pastore, do PSG. É o que mais me emociona ao vê-lo jogar. Fui ver duas partidas do PSG só para vê-lo", comentou o ex-atacante em Xangai, onde está como convidado para a entrega do Prêmio Laureus, uma das maiores honrarias do esporte, que acontecerá nesta quarta-feira.

A declaração surpreendeu os jornalistas no local, que perguntaram sobre os motivos que fazem com que Cantona goste tanto do jogador argentino. "Para mim é o jogador mais criativo da atualidade. Eu o vi jogar em duas partidas e é um jogador especial. Te surpreende em cada movimento. Não se trata só de marcar gols, Pastore te surpreende com seus passes e movimentos", respondeu.

Pastore foi revelado pelo Talleres na Argentina e ainda passou pelo Huracán antes de ir para o Palermo, da Itália, onde ganhou destaque. Foi um dos primeiros reforços contratados pelo PSG nessa nova fase milionária, demorou a ter destaque e só se firmou como titular na atual temporada. Não foi lembrado em nenhum dos votos para primeiro, segundo ou terceiro colocado na última eleição da Bola de Ouro da Fifa.