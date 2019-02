Erik comemora fase artilheira e Cícero aprova estreia no Botafogo

A vitória sobre o Cuiabá por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, foi especial para dois jogadores do Botafogo: Erik e Cícero. Com os dois marcados nesta noite, Erik chegou ao sexto gol em nove jogos e disparou na artilharia do clube nesta temporada. O atacante emprestado pelo Palmeiras não escondeu a felicidade pelo momento vivido com a camisa alvinegra.

"É um momento especial e fico feliz por tudo que está acontecendo, mas se não fossem meus companheiros esses gols não teriam saído", disse Erik, que ao final do jogo entregou a camisa para uma criança na arquibancada.

Outro jogador que teve motivos para comemorar foi Cícero. Anunciado como contratação do Botafogo no início do mês, o polivalente jogador voltou a atuar depois de quase três meses e teve participação direta no segundo gol ao lançar Rodrigo Pimpão.

"Feliz pela jogada do segundo gol. O mais importante é adquirir esse ritmo de jogo. O Zé Ricardo conversou comigo e falei que estava pronto para alguns minutos. Espero ajudar ainda mais o Botafogo na sequência da temporada", afirmou Cícero.

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, em que vai enfrentar Juventude ou América-MG, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Carioca. No sábado, o time encara o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio.