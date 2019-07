Erik é emprestado pelo Palmeiras a time japonês e deixa o Botafogo

O atacante Erik, que pertence ao Palmeiras e vinha atuando pelo Botafogo por empréstimo, teve a sua saída do time carioca confirmada nesta sexta-feira. O jogador foi emprestado pelo clube paulista ao Yokohama Marinos e acertou acordo para defender a equipe japonesa até dezembro de 2020.

A saída do atleta foi oficializada pelo Botafogo por meio de uma publicação no Twitter do clube, que também divulgou um vídeo emocionado do atacante ao se despedir. "Aqui foi o lugar, de todos os clubes pelos quais passei, onde fui mais feliz até hoje. Queria muito poder retribuir de uma forma melhor ainda, mas sei que Deus sempre tem o melhor preparado pra gente. Vou estar torcendo, do fundo do meu coração, por esse clube e por todos vocês", disse.

Com 14 gols e 46 partidas disputadas com a camisa alvinegra, Erik também fez questão de destacar que esperar poder voltar a defender o Botafogo na continuidade de sua carreira, pois considerou esta sua saída como "só um até logo, não um adeus".

O zagueiro Gabriel deu entrevista coletiva nesta sexta-feira à tarde e lamentou a saída de Erik do clube, no qual o atacante começou a se destacar de forma importante na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Obrigado, Erik. Negociado pelo Palmeiras com o futebol japonês, atacante deixa recado emocionante aos botafoguenses e se despede do clube. pic.twitter.com/wn1FokEhbh — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 26, 2019

"Difícil selecionar palavras para falar quanto o Erik fará falta. Tem muita qualidade. Amigo particular, frequenta a minha casa. É um cara do bem, mas a gente fica feliz por saber que está fazendo sucesso e por ter essa oportunidade de ir para fora", disse o defensor, em entrevista coletiva. "Fico triste, mas feliz também, porque vai viver um momento único lá fora. Que ele possa ser muito feliz", reforçou.

O elenco do Botafogo realizou na tarde desta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para enfrentar o Flamengo no clássico deste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. O trabalho final de preparação para o duelo ocorrerá neste sábado.