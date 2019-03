Erik elogia Diego Souza e celebra início de ano: 'Me identifiquei com o Botafogo'

Grande destaque do Botafogo neste início de temporada, Erik por pouco não deixou o clube na virada do ano. Emprestado pelo Palmeiras, o jogador viu a negociação pela renovação do vínculo virar uma novela, até ter um final feliz. Ele tem recompensado o esforço dentro de campo e admitiu que já criou uma identificação especial com a equipe carioca.

"Está sendo um início muito especial. Não só para mim, mas para todos que estão envolvidos no trabalho. Fico muito feliz. Me identifiquei com o clube, isso me deixa confiante e feliz. Vivo intensamente cada momento para dar o meu melhor em cada jogo", declarou nesta quinta-feira.

Nas próximas partidas, Erik deve ganhar um novo companheiro de ataque. Contratado na semana passada, Diego Souza segue treinando ao lado dos novos colegas e deve assumir em breve a vaga de Kieza, que vem em baixa na temporada. O jogador fez questão de exaltar seu mais novo colega.

"É um atleta de alto nível, que vestiu a camisa de grandes clubes, até da seleção. O Diego Souza pode contar comigo e com todo o grupo. Somos uma família. Acredito que ele vai ajudar muito a gente. Mas quem decide a forma de ele jogar é o Zé Ricardo", apontou Erik.

O jogador ainda analisou o que espera do clássico diante do Fluminense, domingo, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. "É um clássico, sempre especial, definido em detalhes. Conheço o trabalho do Fernando Diniz. Vem em crescente muito grande, é da nova geração como o Zé Ricardo. Acredito que vai ser um grande jogo, estamos preparados e trabalhando para fazer uma grande partida", avaliou.