Erik faz exames, assina contrato e já elogia estrutura do Palmeiras

Um dos principais reforços do Palmeiras para 2016, o atacante Erik enfim assinou contrato neste sábado. O ex-jogador do Goiás, eleito Revelação do Brasileirão de 2014, passou por exames médicos, visitou parte das instalações do clube e já fez elogios à estrutura do seu novo time.

"Eu já conhecia a Academia de Futebol por ter treinado aqui em 2013, na preparação para a final da Copa São Paulo (de Juniores). Então já conheço bastante a estrutura. Estou bem à vontade e espero em breve estar dando alegrias para a torcida do Palmeiras", disse o novo reforço palmeirense.

Empolgado pela chance de jogar em um time maior, que disputar a Copa Libertadores neste ano, Erik disse que a "ficha demorou para cair" após fechar com o Palmeiras. "Estou bastante feliz. Assim que recebi a notícia, a ficha demorou para cair, mas, assim que foi concretizada a negociação, que deu tudo, a alegria foi gigante."

Além de disputar grandes competições, Erik espera ganhar visibilidade para seguir recebendo chances na base da seleção brasileira, de olho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. "É sempre importante estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Espero vestir mais vezes e, com certeza, com a visibilidade que o Palmeiras dá, não só eu, mas também outros atletas terão oportunidades de defender o nosso País."