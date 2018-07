Érik nega disputa com Gabriel Jesus no Palmeiras: 'Prefiro jogar com ele'

O atacante Érik, do Palmeiras, disse nesta quarta-feira não tratar a volta de Gabriel Jesus ao elenco como um obstáculo à disputa por vaga no time titular do técnico Cuca. Para o jogador, a presença de um colega que estava na seleção brasileira olímpica não significa concorrência, mas sim a vontade de atuar ao lado do craque do time nas próximas partidas.

Ambos foram desfalques contra a Ponte Preta, no último domingo, e podem ser escalados juntos na rodada do fim de semana. "Até falam que há uma disputa. Aqui dentro é um ajudando o outro. Prefiro jogar junto com o Gabriel do que disputar com ele, que é um grande jogador", disse Érik. No próximo fim de semana o Palmeiras enfrenta o Fluminense, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

O artilheiro do Brasileiro com dez gols, Gabriel Jesus, se reapresentou ao Palmeiras com a medalha de ouro olímpica e a certeza de que será titular no setor ofensivo. Restam abertas mais duas vagas. Os concorrentes são: Róger Guedes, Dudu, Rafael Marques, mais o próprio Érik. "Nosso grupo é fechado. Treinamos para tentar ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Um dá apoio para o outro", comentou.

A equipe ainda não foi definida para o jogo do fim de semana. Fora o ataque, a principal dúvida é no meio-campo. O volante Thiago Santos está suspenso e ainda não tem um substituto definido. Matheus Sales é o favorito para a vaga, mas disputa com Arouca, Gabriel e Rodrigo.