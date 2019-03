Erik pede reação para o time do Botafogo: 'Temos de assumir a responsabilidade'

A eliminação precoce no Campeonato Carioca ainda repercute no Botafogo. O atacante Erik demonstrou toda sua decepção, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, mas alertou que o grupo de jogadores precisa reagir. "A cobrança foi gigantesca. O que fica de lição é que demoramos a encaixar, não encontramos nosso jogo. Somos profissionais, não somos mais meninos, temos que assumir a responsabilidade. Agora é bola pra frente."

O jogador não conseguiu encontrar o motivo do mau desempenho da equipe. "É uma pergunta que todos nós nos fizemos, porque tentamos, demos o nosso melhor. Tivemos uma sequência complicada com mata-mata, tivemos desgaste físico, mas isso não é desculpa. Agora, temos que focar no próximo objetivo."

Perguntado se o Botafogo corre o risco de repetir 2014, quando ficou fora das finais do Estadual e acabou rebaixado no Brasileirão, Erik fez um comentário. "Temos um grupo bastante qualificado. Em 2014 aconteceu isso, mas agora são jogadores diferentes, em busca de grandes objetivos. Ano passado cheguei em um momento delicado, o clube foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Para o Botafogo, é importante estar em busca de grandes campeonatos, como a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro."

O atacante afirmou que confia na união do grupo. "Quando ganhamos do Defensa (Sul-Americana), tivemos uma conversa. Quando tivemos resultados adversos, também. Somos um grupo. Na vitória ou na derrota, sempre estaremos unidos em busca do que for melhor para o Botafogo."

Erik acredita que os oito dias que o time vai ter de preparação para o jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, deverão ser bem administrados para melhorar o desempenho do time no decorrer da temporada.

"Esse tempo de trabalho que teremos agora vai ser bom. Temos um tempo importantíssimo na minha visão, teremos oportunidade no dia a dia de melhorar. E vai ser importante também a ajuda do nosso torcedor. Desde que vesti essa camisa, ele foi muito importante nos jogos, e vai ser também contra o Juventude."

Botafogo e Juventude se enfrentarão no dia 4 de abril, às 21h30, no Engenhão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A segunda partida está prevista para 11 de abril, em Caxias do Sul, às 19h15.