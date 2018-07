Erik se espelha no 'pai' Zé Roberto e mira Olimpíada no Palmeiras

O atacante Erik foi apresentado nesta quinta-feira na Academia de Futebol como novo reforço do Palmeiras para a temporada. O jogador de 21 anos chegou cheio de expectativa e não escondeu a ansiedade em começar a dar o retorno esperado nos gramados. Tímido, o palmeirense disse que se espelha no veterano Zé Roberto e que chega com o sonho de disputar a Olimpíada com a camisa da seleção brasileira.

"O Zé e um grande atleta. Ele é um exemplo para todos e é um cara que quando eu estava nascendo ele já era profissional. O tanto que ele se cuida e o que faz no clube é um exemplo bacana. Acho que ele tem quase a idade do meu pai", brincou o atacante. O meia e lateral tem 41.

Um fato curioso é que o novo reforço palmeirense ainda contou ser fã de Romário, que dentre outros feitos, foi o destaque da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira no dia 17 de julho de 1994, justamente um dia antes do nascimento de Erik.

O atacante pode ser opção tanto jogando pelos lados do campo como de centroavante. Ele espera que sua versatilidade e o fato de chegar ao Palmeiras, onde terá maior visibilidade, faça com que consiga ser convocado para a seleção brasileira que disputará os Jogos do Rio. "Espero trabalhar bastante aqui dentro e buscar meu espaço também na seleção. É um projeto para um garoto de 21 anos muito importante."

O atacante foi contratado por 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões). O Palmeiras fica com 60% de seus direitos econômicos e o jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas. Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2014 - em votação feita pela CBF -, ele era cobiçado por vários clubes brasileiros e no meio do ano passado chegou a ficar muito próximo de um acerto com o Fenerbahçe, da Turquia, mas permaneceu no Goiás.

Com Erik entre as novidades, o elenco do Palmeiras deixa São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira e fica concentrado em Itu até o dia 16, sábado.