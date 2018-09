Erik volta aos treinos e deve estar em campo pelo Botafogo no domingo

O técnico Zé Ricardo recebeu uma ótima notícia no treino do Botafogo desta quinta-feira. O atacante Erik, um dos destaques da equipe nas últimas partidas, voltou aos treinos e mostrou estar apto a enfrentar o São Paulo neste domingo, no Engenhão, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Erik havia ficado de fora do treino do Botafogo na quarta, quando reclamou de dores no tornozelo direito. Havia o temor de que o problema pudesse tirá-lo da rodada do fim de semana, mas o atacante se recuperou e trabalhou normalmente na atividade fechada à imprensa comandada por Zé Ricardo.

Por outro lado, o Botafogo deverá continuar sem poder contar com Leo Valencia, que não se recuperou de uma lesão na panturrilha. A equipe deve ir a campo com: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean, Bochecha e Rodrigo Lindoso; Luiz Fernando, Erik e Kieza.

O triunfo sobre o Vitória na última rodada deu um alívio ao Botafogo, que subiu para 32 pontos, na 12.ª colocação, e se distanciou da zona de rebaixamento. No domingo, a equipe encara o líder São Paulo, que tem 51 pontos.