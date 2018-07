Eriksen admite 'pequeno favoritismo' da Croácia, mas exalta chance da Dinamarca

Principal esperança da Dinamarca para surpreender e avançar às quartas de final da Copa do Mundo, o meia Christian Eriksen prometeu uma equipe confiante diante da Croácia neste domingo, às 15 horas, em Nijni Novgorod. O próprio jogador, no entanto, reconheceu um leve favoritismo para o lado croata.

"A Croácia talvez tenha um pequeno favoritismo se você olhar os clubes de onde seus jogadores vêm. Mas eu acho que podemos lidar com isso ao longo de 90 minutos", declarou o meia do Tottenham.

A Croácia chega para as oitavas de final com uma das melhores campanhas da Copa. Em um grupo difícil, com Argentina, Islândia e Nigéria, avançou com 100% de aproveitamento e tendo levado apenas um gol, além de marcar sete. Do outro lado, porém, vai encarar uma seleção que ganhou confiança ao longo do torneio e que espera fazer valer a força da torcida em seu país.

"Se conseguirmos passar da Croácia, isso vai unir todo o nosso país. Isso vai ampliar o sentimento nacionalista no país. Se a gente tivesse ido para casa depois das partidas da fase de grupos, teria sido um escândalo", considerou.

Ao contrário da Croácia, a Dinamarca fez campanha apenas razoável na primeira fase. Em três partidas, ganhou do Peru, quando o adversário foi superior em boa parte dos 90 minutos, e empatou com a Austrália e com a França, naquele que talvez tenha sido o pior jogo da primeira fase do Mundial.