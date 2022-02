Eriksen se apresenta no CT do Brentford e treina pela primeira vez em campo

O meia dinamarquês Christian Eriksen, protagonista de uma das cenas mais chocantes do futebol mundial em 2021, se apresentou nesta segunda-feira no centro de treinamento do Brentford, clube que disputa a elite do futebol da Inglaterra.

O jogador chega ao clube sete meses depois de sofrer uma arritmia cardíaca durante jogo da Eurocopa, em que a Dinamarca enfrentava a Finlândia, em Copenhague. Eriksen desabou no gramado no final do primeiro tempo, precisou de atendimento médico e causou comoção em todo o planeta.

Eriksen, de 29 anos, utilizará na volta ao futebol um desfibrilhador cardíaco implantado, que será ativado imediatamente em caso dele sofrer novo problema. "Ele está aqui e está perfeito", publicou o Brentford, em suas redes sociais e no site oficial, junto com uma foto do dinamarquês.

O meia se apresentou para treinar com os novos companheiros, que se preparam para enfrentar o Manchester City, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. O técnico Thomas Frank, porém, já informou que Eriksen precisa de algumas semanas de treinamento para poder estrear.

"Christian tem uma base física sólida e fez todos os tipos de exames", explicou Frank. "Ele correu muito, treinou muito, fez muitas coisas nos últimos meses. Sua base é boa, mas outra coisa é se adaptar ao ritmo de um jogo. É difícil dizer quando ele estará disponível", afirmou.