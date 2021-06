Eriksen segue hospitalizado para exames adicionais, mas em condições estáveis

Christian Eriksen permanece hospitalizado em Copenhage. O astro da seleção dinamarquesa será submetido a exames complementares para um diagnóstico preciso sobre o mal súbito que teve no sábado, em estreia na Eurocopa. O jogador caiu desacordado em campo e passou por reanimação cardíaca. Após o susto, a Federação Dinamarquesa de Futebol informa que seu estado é estável neste domingo.

Eriksen acordou bem e foi logo mandando cumprimentos aos companheiros de seleção, de quem recebeu enorme apoio logo que desmaiou, no estádio Parken, em Copenhage. O meia sabe que os companheiros ficaram bastante abalados com o incidente, ocorrido aos 42 minutos do jogo contra a Finlândia, e tentar tranquilizar a todos.

"Esta manhã falamos com Christian Eriksen, que mandou cumprimentos aos seus companheiros. Suas condições estão estáveis e ele continua hospitalizado para exames adicionais", informou a Federação Dinamarquesa de Futebol, em nota.

A entidade aproveitou para agradecer todas as manifestações de carinho e apoio para com o camisa 10 da seleção. "Gostaríamos de agradecer a todos pelas sinceras saudações a Christian Eriksen, de fãs, jogadores, famílias reais da Dinamarca e da Inglaterra, associações internacionais, clubes...", agradeceu. "Encorajamos a todos a enviarem os seus cumprimentos à FA dinamarquesa certificando que estão todos bem."

Os integrantes da seleção dinamarquesa passaram por ajuda psicológica após ficarem extremamente abalados e seguem recebendo apoio, de acordo com a Federação. "A equipe e o staff da seleção nacional receberam ajuda e continuarão sendo apoiados após o incidente de ontem."

Eriksen ainda não tem previsão de alta, mas todos esbanjam confiança que o desmaio não passou de um susto e ele poderá, sim, retornar aos campos. Mas, apenas após todos os exames comprovarem que seguirá saudável para a prática esportiva.