Eriksson revela que deseja treinar uma seleção na Copa 2014

LONDRES - Sven-Goran Eriksson participou das últimas três Copas do Mundo, dirigindo Inglaterra e Costa do Marfim. E, motivado com o que ainda pode contribuir ao futebol, o atual técnico do Leicester City contou que pretende comandar novamente uma seleção no Mundial de 2014, no Brasil.

"Estou aqui no Leicester, agora, e estou muito feliz. Mas são quatro anos e nunca se sabe o que pode acontecer no futebol nesse período", afirmou Eriksson ao site da Fifa, motivado sobretudo porque a próxima Copa do Mundo será disputada no Brasil.

"Eu gostaria de estar em algum banco no Brasil, mas não é algo com que eu esteja sonhando ou trabalhando ativamente para que aconteça. Estou feliz onde estou. Mas seria ótimo estar no Brasil até como torcedor, será uma grande festa. Brasil e futebol combinam muito", acrescentou o treinador.

Experiente, Eriksson comentou ainda que o momento mais feliz de sua carreira foi poder participar de uma Copa do Mundo. "A melhor coisa da minha vida profissional foi estar na Copa do Mundo com uma seleção. É absolutamente maravilhoso, do começo ao fim. Você respira futebol e sabe que está no grande palco junto com a sua equipe, o maior palco futebolístico em que se pode estar".