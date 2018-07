Ernando celebra reencontro no primeiro dia em Bento Gonçalves

O Internacional realizou neste domingo, 11, seu primeiro dia de treinos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde o clube fará parte de sua pré-temporada. Foi uma atividade bastante movimentada, observada de perto por cerca de 300 torcedores, que compareceram ao Complexo Esportivo São Paulo do Borgo para acompanhar seus ídolos.

Já nesta primeira atividade os jogadores se reencontraram com a bola, o que foi comemorado por eles. "Foi muito bom ter o contato com a bola já no primeiro dia. Isso é importante para o jogador", declarou o zagueiro Ernando.

A atividade com bola foi apenas uma parte do circuito montado pela comissão técnica neste domingo. Antes, os jogadores realizaram uma série de exercícios na academia, sempre observados pelo preparador físico Fernando Pignatares e pelo técnico Diego Aguirre, que inclusive participou do trabalho de chutes a gol.