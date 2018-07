Ernando retorna após tirar dentes do siso e deve reforçar Inter no domingo Após desfalcar o treino do Internacional na quarta-feira, o zagueiro Ernando voltou as atividades nesta quinta e não deve ser problema para o jogo de domingo, contra o Lajeadense, em rodada do Campeonato Gaúcho. Ele havia se ausentado para remover dois dentes do siso.