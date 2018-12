Valverde está otimista para contar com Suárez no sábado contra o Espanyol

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, disse ter esperança na recuperação do atacante Suárez para o jogo de sábado, contra o Espanyol, no clássico catalão pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. "Amanhã (quarta-feira) não será possível, mas estamos otimistas para sábado", disse o treinador, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva na véspera do jogo de volta contra o Cultural Leonesa, pela quarta fase da Copa do Rei.

Em 26 de novembro, o Barcelona anunciou que o atacante uruguaio teria cerca de duas semanas de folga para realizar uma "terapia biológica com células-tronco como tratamento para um desconforto no joelho direito". O jogador já havia feito um tratamento também em outubro.

Suárez atuou pela última vez com a camisa do Barcelona em 24 de novembro, no empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela 13ª rodada da competição nacional.

Na mesma entrevista desta terça-feira, Valverde se recusou a comentar o fato de Lionel Messi ter ficado em quinto lugar na votação do prêmio Bola de Ouro da revista France Football, vencida pelo croata Luka Modric, jogador do Real Madrid.

"Eu não vou avaliar as incongruências de um prêmio ou não, não sou eu quem tem de explicar, eles têm de explicar", disse Valverde. "Parabenizamos o Modric, em todo caso, porque ele é um grande jogador", concluiu o técnico do Barça.

No primeiro jogo diante do Cultural Leonesa, em León, o Barcelona venceu por 1 a 0. No Campeonato Espanhol, o Barcelona lidera com 28 pontos, um à frente do Sevilla. O Atlético de Madrid é o terceiro, com 25, enquanto o Alavés soma 24. O Real Madrid é apenas o quinto classificado, com 23 pontos.