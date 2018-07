'Erramos grotescamente no 1º jogo', afirma Gilson Kleina

A Ponte Preta enalteceu a campanha no Paulistão, mas deixou a Arena Corinthians com a certeza de que a derrota em Campinas foi determinante na perda do título. Na opinião dos jogadores e do treinador Gilson Kleina, o placar de 3 a 0 no jogo de ida enterrou qualquer chance de virada no segundo jogo.

“Quando você está decide o erro tem de ser mínimo e erramos grotescamente (1º jogo). Isso nos custou o título”, afirmou o treinador Gilson Kleina. “O segundo lugar não é demérito. Fomos competentes contra o Santos e contra o Palmeiras. Mas nosso nível de concentração foi baixo no primeiro jogo da final.”

Apesar da derrota, o goleiro Aranha disse que o time está no caminho certo para disputar o Brasileirão. “Quem conquista é sempre lembrado, mas o trabalho nosso foi bem feito. Fizemos um excelente campeonato. Hoje venceu aquele que jogou melhor."

O atacante Clayson disse que sentiu frustrado pelo desempenho da Ponte no primeiro jogo, mas que o time de Campinas terminou com dignidade o Campeonato Paulista. Ele só desconversou quando o assunto foi a possível transferência para o Corinthians. "Não estou sabendo de nada, deixo isso com meu empresário."