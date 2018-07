Erro regimental faz Lei da Copa passar por nova votação Um erro regimental fará com que a comissão especial tenha de votar novamente o texto-base da Lei Geral da Copa. Na votação de terça-feira o projeto foi aprovado quando o plenário já tinha iniciado a ordem do dia para análise do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos (Funpresp). O presidente da comissão, Renan Filho (PMDB-AL), confirmou a necessidade de nova votação.