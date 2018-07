Escalação de André Santos será julgada na próxima segunda-feira

SÃO PAULO - O possível rebaixamento do Flamengo no Campeonato Brasileiro pode ser definido na semana que vem. A escalação do lateral-esquerdo André Santos contra o Cruzeiro, denunciada pelo procurador Milton Jordão, da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, será julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima segunda-feira. A sessão terá início às 17h.

De acordo com o documento enviado ao auditor do STJD, o julgamento de André Santos, expulso de campo na final da Copa do Brasil contra o Atlético-PR, ocooreu no dia 6 de dezembro, um dia antes da última rodada do Brasileirão."Em sua derradeira partida no Campeonato Brasileiro da Série A de 2013, insistiu em escalar o atleta suspenso. Ressalte-se, a título de registro histórico, que o jogador participou do certame como titular e permaneceu em campo até o final do jogo, consoante se infere da Súmula".

O Flamengo mostrou tranquilidade após a denúncia. O clube confia na posição nos "diversos artigos que regem a lei esportiva e nas resoluções da Confederação Brasileira de Futebol". O time terminou o Brasileirão na 11.ª posição, com 49 pontos. A perda de quatro pontos colocaria o time carioca na zona de rebaixamento, no lugar do Fluminense.

PORTUGUESA

Na segunda-feira, a 1ª Comissão Disciplinar do STJD também vai julgar a Portuguesa, que teria escalado o meia Heverton de forma irregular. O jogador estaria suspenso e não poderia ter participado da partida do fim de semana contra o Grêmio. Se condenada, a Portuguesa poderia perder quatro pontos que acarretariam no seu rebaixamento.