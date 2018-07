Escalação de Lucas Lima será definida só na véspera da final, diz Dorival

"Teremos uma conversa definitiva amanhã (sábado) para saber como ele está", afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. Mas o treinador revelou acreditar que poderá aproveitar o meia no confronto decisivo. "Estou contando com o Lucas Lima. Estou otimista, mas deixamos no limite a decisão", completou.

Lucas Lima sofreu uma entorse no tornozelo direito no primeiro jogo da decisão do Paulistão, no último domingo, e precisou ser substituído durante o segundo tempo do duelo em Osasco. Nos últimos dias, O próprio jogador usou as redes sociais para afirmar que será difícil estar 100% na finalíssima.

Caso Lucas Lima não possa atuar, ou jogue apenas parte da decisão, seu substituto será Ronaldo Mendes, autor do gol de empate na primeira partida. O restante da equipe não terá alterações.

O técnico Dorival Junior afirmou que somente uma eventual conquista do título representará o reconhecimento ao seu trabalho à frente do Santos. "O reconhecimento só vem quando a gente ganha. Sou realista em relação a isso. Não tenho uma obsessão pela vitória, mas uma grande vontade", comentou.