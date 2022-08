Ceni elogia estreia de Ferraresi e despista sobre escalação da defesa do São Paulo contra o Flamengo

O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi, de 23 anos, fez a sua estreia com a camisa do São Paulo na derrota para o Santos por 1 a 0, no domingo, pelo Brasileirão, e foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni. O defensor teve atuação segura e compôs o trio de zaga tricolor com Rafinha e Miranda, que acabou superado no primeiro tempo com o gol de Lucas Braga.

"Gostei bastante. É um jogador que tem bom passe e boa marcação. Achei que o trio de defesa, com Rafinha, Miranda e Ferraresi, fez uma boa partida. Jogaram várias vezes no mano a mano e conseguiram dar conta do recado. Foi uma boa estreia dele", elogiou Ceni.

Há dúvidas na escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Uma delas envolve justamente a zaga tricolor já que Miranda foi expulso contra o América-MG e será desfalque certo.

A tendência é que o São Paulo vá a campo com três defensores na zaga. Diego Costa e Léo foram poupados do clássico do último domingo e têm presença confirmada diante do time carioca. Ferraresi e Luizão disputariam a vaga de Miranda. Questionado sobre quem vai a campo, Ceni despistou.

"Tentamos segurar Diego Costa e Léo hoje. O Calleri seguramos um pouco porque ele é um atleta que se entrega muito e cansa bastante. Vamos ter uma linha de quatro na defesa ou com mais um defensor e jogar no sistema que estamos mais acostumados", analisou.

O São Paulo tem oscilado, apesar de estar nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. São apenas três vitórias nos últimos 13 jogos por todas as competições. A preocupação maior é no Brasileirão, competição que Ceni deixou de priorizar por ter um elenco curto para disputar três torneios. A equipe está apenas na 12ª posição, com 29 pontos, e se distancia da briga por vaga na Libertadores do ano que vem.