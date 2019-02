Escalado como armador, Scarpa elogia atuação: 'Eu executei bem'

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, disse nesta segunda-feira ter sido um dos destaques do time na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Autor do segundo gol e bastante atuante na partida, o jogador avaliou que conseguiu desempenhar um bom papel mesmo posicionado em uma função diferente, centralizado no meio-campo.

Scarpa foi escalado nas últimas partidas na ponta direita, para virar armador no jogo contra o Bragantino. "Estou voltando a jogar por dentro. Executei bem a função. Fico feliz por estar em campo independentemente da função", afirmou o jogado em entrevista ao canal SporTV. O Palmeiras ganhou com um gol dele, de pênalti, e outro do atacante Dudu.

A vitória serviu para o Palmeiras se recuperar da derrota na partida anterior para o Corinthians, por 1 a 0, assim como mostrou, segundo Scarpa, a capacidade da equipe em rodar as opções do elenco. "Com o grupo cheio de jogadores qualificados, se você olhar o banco de reservas, vários seriam titulares em outros times. Temos que nos adaptar às características dos companheiros", explicou.

Depois de bater o Bragantino, o Palmeiras tem como próximo compromisso a Ferroviária, no próximo domingo, em Araraquara. O jogo seguinte será um outro clássico. Desta vez a equipe vai receber o Santos, no Allianz Parque, no dia 23.