Escalado, Guilherme Mattis se firma como titular no Fluminense

Contratado pelo Fluminense junto ao Bragantino no início de outubro, o zagueiro Guilherme Mattis vem apresentando atuações que têm agradado ao técnico Cristóvão Borges e já conquistou um espaço no time. Nesta quinta-feira, ele treinou entre os titulares, condição que deve se manter no jogo com o Goiás, no Serra Dourada, marcado para sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"Meu objetivo é manter essa sequência boa, continuar vencendo no Fluminense e, jogo após jogo, me firmar como titular e fazer história no clube. Espero poder ser ídolo um dia. Claro que só estou no começo, mas não custa nada sonhar", afirmou o zagueiro após o treino desta quinta-feira.

Durante o treinamento tático, o time apresentou duas novidades. Bruno voltou ao time titular na vaga de Valência, que está afastado para resolver problemas pessoais. Marlon, que saiu do confronto com o Atlético-PR no decorrer da partida no último sábado por sentir dores na coxa esquerda, voltou a treinar, porém deixou a atividade após 20 minutos e deve voltar a ser reavaliado pelos médicos do clube.

Depois de três vitórias consecutivas, o Fluminense chegou a 51 pontos, dois abaixo do G4 do Brasileirão, e segue firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores.