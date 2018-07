Escassez de volantes faz Grêmio promover dois garotos Com os titulares do Grêmio realizando trabalho regenerativo em recuperação à derrota para o Juventude,os reservas realizaram um jogo-treino nesta segunda-feira, diante do Cerâmica. Caio Júnior aproveitou a oportunidade para observar as opções que tem para o banco e deve ter gostado do que viu, uma vez que, diferentemente dos titulares, os reservas conseguiram vencer, por 2 a 0. A novidade ficou por conta de Miralles, que começou o ano como titular e agora é reserva dos reservas.