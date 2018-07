Escócia é alertada sobre ameaça de combinação de resultado contra Nigéria

LONDRES - A agência nacional britânica anticrimes entrou em contato com a federação escocesa de futebol (SFA, na sigla em inglês) para alertar sobre um possível esquema de combinação de resultado no amistoso de quarta-feira entre Escócia e Nigéria, em Londres, disse um porta-voz da SFA em comunicado.

“Estamos colaborando com as autoridades competentes e organizando a partida normalmente”, disse o porta-voz nesta terça, confirmando que autoridades estiveram em contato com a SFA a respeito de uma ameaça de arranjo de resultado para a partida.

A SFA acrescentou, no entanto, não ter nenhuma informação específica, e a agência britânica especializada no combate ao crime organizado não fez nenhum comentário.

A partida marcada para o estádio Craven Cottage, do time londrino Fulham, serve como aquecimento antes de a Nigéria seguir para o Mundial no Brasil, que começa em 12 de junho.

As principais casas de aposta britânicas estão em alerta costumeiro em relação a padrões de apostas fora do comum, mas não tinham conhecimento de nenhuma ameaça específica.

O alerta vem à tona no mesmo dia em que a agência anticrime europeia Europol assinou um acordo com a Uefa para combater a manipulação de resultados no futebol europeu.