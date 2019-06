Escócia x Argentina: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

A seleção feminina da Escócia enfrenta a Argentina nesta quarta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina.

Onde assistir Escócia x Argentina ao vivo?

Escócia x Argentina terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2. Também é possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais.

A Escócia perdeu as duas partidas que fez neste Mundial. Na estreia, foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 1, em Nice, e na sequência caiu para o Japão pelo mesmo placar, em Lorient. Lanterna do Grupo D, as escocesas precisam vencer para seguirem com chances de classificação.

Já a Argentina estreou com um empate sem gols contra o Japão, em Paris, e foi derrotada pela Inglaterra por 1 a 0, em Le Havre. Em terceiro lugar na chave, as sul-americanas estão na mesma situação das rivais e necessitam da vitória para conseguir uma vaga nas oitavas de final.