Escola de samba de organizada faz ensaio no estádio do Palmeiras

O Allianz Parque recebeu na quarta-feira cerca de mil convidados da escola de samba Mancha Verde para a gravação do DVD com o samba-enredo do Carnaval de 2015. O tema da escola será uma referência ao centenário do Palmeiras, celebrado dia 26 de agosto. O nome do samba é "Quando surge o alviverde imponente - 100 anos de lutas e glórias.", tirado do hino do clube.

O evento contou com a presença de alguns ex-jogadores do time. Participaram da gravação os experientes César Maluco, Sérgio, Tonhão, Odair, Amaral, Flávio Guapira e o ex-goleiro Marcos, que não escondeu a emoção por estar participando de uma festa no novo Estádio do Palmeiras. "Todos que vêm aqui, assim como a escola de samba Mancha Verde, têm a sensação de voltar para casa. Estamos muito felizes e satisfeitos em ver que agora está tudo pronto e funcionando perfeitamente, com essas dimensões grandiosas, tão diferente do que tínhamos antes. São os primeiros dos vários eventos que acontecerão no Estádio do Palmeiras, e eu espero estar em todos", disse o ex-goleiro, referindo-se ao Palestra Itália.

Segundo a WTorre, construtora do estádio, o Allianz Parque tem 97% da obra concluída e está em fase de acabamento. Enquanto isso, alguns evento-testes são realizados. O primeiro ocorreu dia 27 de setembro, com a exibição do filme "12 de junho de 1993 - O Dia da Paixão Palmeirense", que contou com a presença de três mil pessoas. O próximo evento será neste sábado, a partir das 9h, quando será realizado um jogo de despedida oficial para Ademir da Guia. A festa terá a presença de grandes jogadores na história do Palmeiras.

A expectativa é que o estádio do Palmeiras tenha o seu primeiro jogo oficial dia 8 de novembro, na partida entre Palmeiras e Atlético-MG. Nos dias 25 e 26 de novembro, a arena vai receber o show de Paul McCartney.