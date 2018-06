Escolas estaduais de SP não terão aulas durante jogos do Brasil

As escolas da rede estadual de ensino em São Paulo não terão aula no período em que acontecerem os jogos da seleção brasileira pela fase de grupos na Copa do Mundo da Rússia. A determinação é baseada em decreto do governador Márcio França, publicado no Diário Oficial de terça-feira, 12, sobre o funcionamento das repartições públicas durante os jogos do Brasil.

Segundo o decreto, nos dias em que os jogos da seleção acontecerem na parte da manhã, o expediente nas repartições públicas do Estado terá início a partir das 14h. Já nos dias em que os jogos forem realizados no período da tarde, o expediente se encerrará às 12h.

Sobre o atendimento das escolas municipais durante a Copa do Mundo, a organização proposta pela Secretaria Municipal de Educação possibilita que cada unidade defina seu funcionamento em dias de jogos da seleção. Em caso de suspensão das aulas, estas deverão ser repostas em um calendário a ser informado às famílias.

Alguns colégios particulares decidiram manter as atividades e transmitir as partidas na própria instituição, com telão e pipoca na hora do jogo. Em algumas instituições de ensino, alunos poderão usar camisetas e adereços das cores da seleção do Brasil. Outras escolas vão suspender as aulas apenas nos horários das partidas.

O Colégio Equipe, em Higienópolis, por exemplo, na sexta-feira, 22, dia em que o Brasil enfrenta a Costa Rica, às 9h, terá a aula suspensa no período da manhã e na quarta-feira, 27, dia em que o Brasil joga contra a Sérvia, às 15h, não terá aula no período da tarde.

Já a Escola Stance Dual, na Bela Vista, terá telão e pipoca para os alunos durante os jogos do Brasil. O Colégio Dante Alighieri, em Cerqueira César, informou que haverá aula normal nos dias de jogos da seleção brasileira.